Si è dimesso il Premier ucraino Oleksij Honcaruk (Di venerdì 17 gennaio 2020) Fonti locali ucraine riportano che il Premier del Paese si sarebbe dimesso. Oleksij Honcaruk è in carica dal 29 agosto 2019 : era stato eletto in una votazione che aveva visto a favore della sua nomina ben 290 deputati. (Immagine in alto: Creative Commons/ autore) L'articolo Si è dimesso il Premier ucraino Oleksij Honcaruk proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

VincenzoVinc51 : @PaoloOrsi7 @matteorenzi Lui ha perso il consenso perché una banda di traditori hanno votato insieme ai fascisti e… - AntonioAle57 : @X12RED e unico precedente in cui un premier si sia dimesso, D'Alema dopo la sconfitta in Sardegna, ma sol perché l… - TorciaPolitica : Ieri, in #Russia il governo si è dimesso in blocco. Putin ha designato come nuovo Premier Mishustin. Si prepara una… -