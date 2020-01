Sex Education 2, su Netflix in streaming da oggi! (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sex Education 2 arriva su Netflix dal 17 gennaio 2020: disponibili in streaming tutti gli episodi della seconda stagione dell'acclamata serie con Gillian Anderson! Sex Education 2 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della seconda stagione dell'acclamata, divertente e pruriginosa serie con Gillian Anderson! Sono di nuovo tutti insieme quegli studenti del liceo Moordale che tanto avevano divertito il pubblico di Netflix appena un anno fa, le cui vicende hanno reso Sex Education uno dei maggiori successi della piattaforma. Eppure non regna la concordia nei corridoi di quella scuola e nelle loro vite, sconquassate da tempeste ormonali e futili questioni di vitale importanza. Come i ripensamenti amorosi di Maeve, che avrà finalmente il coraggio ... Leggi la notizia su movieplayer

Gianmaria1995 : RT @cinefilosit: #SexEducation2: recensione della nuova stagione della serie Netflix #ILoveCinefilos - ladysagio : Ok ho silenziato sex education niente spoiler - arusboh : AAAAAA SEX EDUCATION 2 CHE GIORNATA MERAVIGLIOSA però che palle devo aspettare oggi pomeriggio per iniziarlo :( -