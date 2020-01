Sex Education 2: nuove lezioni di letto su Netflix (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sex Education 2 L’istituto Moordale è pronto a riaprire le sue aule. E’ disponibile da oggi su Netflix la seconda stagione di Sex Education, la serie britannica creata da Laurie Nunn e diretta da Kate Herron e Ben Taylor. A un anno del debutto, Sex Education torna a raccontare la vita dell’impacciato studente Otis – che nella prima stagione aveva creato una clinica sotterranea di terapia sessuale per i compagni -, il suo rapporto con le ragazze e soprattutto con una madre piuttosto ingombrante. In questa nuova stagione Otis, divenuto più sicuro di sè, dovrà fare i conti con i suoi impulsi sessuali, cercando di tenere in piedi e portare avanti la sua relazione con la fidanzata Ola e ‘rimettere mano’ al rapporto conflittuale con la ‘partner in affari’ Maeve. Intanto sua madre Jean, che ha intrapreso una relazione con il padre di Ola, Jacob, è ... Leggi la notizia su davidemaggio

