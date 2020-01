Sex education 2, la recensione: il ritorno della serie Netflix che, più che di sesso, ci parla d’amore. (Di venerdì 17 gennaio 2020) La recensione di Sex education 2, seconda stagione della serie Netflix con Asa Butterfield e Emma Mackey che parla di sesso e di amore agli adolescenti. Tra i prodotti più amati della scorsa stagione televisiva c'è, senza dubbio, Sex education, la serie Netflix che ci ha mostrato il mondo degli adolescenti e della loro sessualità in maniera inedita, con concretezza e realismo ma, al tempo stesso, leggerezza e ironia. Come vi racconteremo in questa recensione di Sex education 2, gli otto episodi che compongono la seconda stagione ci riportano nel territorio familiare della prima, cosa che può essere, al tempo stesso, sia un pregio sia un difetto. Almeno all'inizio, infatti, la sensazione è quella di non star vedendo nulla di nuovo e che, dopo l'esordio originale ... Leggi la notizia su movieplayer

