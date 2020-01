Settimana Ventura: Simona ha grossi problemi? Cosa le è successo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Simona Ventura ha grossi problemi con il fisco, finisce a processo per “Dichiarazione infedele dei redditi” Simona Ventura è finita nei guai con il fisco. La celebre conduttrice, che attualmente conduce su Rai 2 Settimana Ventura, lo scorso anno è stata rinviata a processo per “dichiarazione infedele dei redditi” ovvero non ha versato una somma dovuta pari a 500 mila euro. Nello specifico la conduttrice, secondo l’inchiesta, invece di far confluire le sue entrate e le sue uscite in una dichiarazione dei redditi intestata a lei come persona fisica, li ha fatti confluire in una società, la Ventidue srl. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2012 e il 2015 e durante il procedimento Simona Ventura aveva ottenuto la rateizzazione del suo debito. Tuttavia secondo il PM di Milano Silvia Bonardi ha smesso di pagare il suo debito e per questo ha perso il ... Leggi la notizia su lanostratv

