Sesso con avvocatesse in ufficio per aggiustare le sentenze, magistrato incastrato a Catanzaro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Secondo quanto scrive il Gip nell’ordinanza di arresto, negli uffici di Petrini, tra febbraio e giugno, si sarebbero consumati almeno sedici rapporti sessuali tra magistrato e alcune avvocatesse che patrocinavano ricorsi tributari assegnati proprio al collegio dell’arrestato. Fondamentale per incastrare l’uomo sarebbero state le telecamere piazzate di nascosto dagli inquirenti proprio nei suoi uffici. Non solo buste piene di contanti ma anche casse di pesce fresco, vino pregiato, vacanze e addirittura Sesso con le avvocatesse. È quello che per lungo tempo sarebbe stato offerto e accettato dal giudice Marco Petrini, presidente di sezione della Corte di appello di Catanzaro ma anche presidente della Commissione provinciale tributaria del capoluogo calabrese finito agli arresti con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Lo sostiene la Dda di Salerno nell’inchiesta che nelle scorse ore ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

