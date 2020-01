Serie B: probabili formazioni e pronostici del sabato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cremonese-Venezia, Juve Stabia-Empoli, Livorno-Virtus Entella, Trapani-Ascoli e Chievo-Perugia sono le partite della ventesima giornata di Serie B in programma sabato pomeriggio alle 15: probabili formazioni, pronostici e diretta streaming. CREMONESE – VENEZIA sabato ore 15:00 La Cremonese aveva iniziato la stagione con ambizioni di alta classifica, ma per la seconda volta consecutiva si ritrova a lottare per evitare la retrocessione. Il cambio di allenatore con Baroni al posto di Rastelli non è bastato a migliorare il rendimento e così la società ha deciso di richiamare Rastelli che l’anno scorso quanto meno era riuscito a portare in salvo i grigiorossi. Il 2020 è iniziato male con la batosta in Coppa Italia contro la Lazio. Il Venezia ha un solo punto in più in classifica, in palio ci sono punti pesanti. L’allenatore Dionisi potrebbe dare spazio nel corso ... Leggi la notizia su ilveggente

infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI Napoli-Fiorentina, Serie A 2019/2020: le scelte di Gattuso e Iachini -