Serie A, ecco gli arbitri per la 20ª giornata: Napoli Fiorentina affidata a Pasqua (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’AIA ha comunicato le squadre arbitrali per la 20ª giornata di campionato: il match tra Napoli e Fiorentina affidato a Pasqua Sul sito dell’AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 20esima giornata di Serie A, nonché prima di ritorno. A seguire il quadro completo: ATALANTA – SPAL Lunedì 20/01 h. 20.45 LA PENNA IMPERIALE – VILLA IV: AURELIANO VAR: DOVERI AVAR: RANGHETTI BOLOGNA – H. VERONA AYROLDI DEL GIOVANE – TOLFO IV: MARIANI VAR: MAZZOLENI AVAR: DI PAOLO BRESCIA – CAGLIARI GIUA PASSERI – CALIARI IV: BARONI VAR: BANTI AVAR: MONDIN GENOA – ROMA h. 18.00 MARESCA LONGO – VALERIANI IV: PICCININI VAR: ROCCHI AVAR: CeccoNI JUVENTUS – PARMA h. 20.45 DI BELLO SCHENONE – VECCHI IV: GHERSINI VAR: VALERI AVAR: TEGONI LAZIO – SAMPDORIA Sabato 18/01 h. 15.00 CHIFFI VIVENZI – LO CICERO IV: SACCHI VAR: MANGANIELLO AVAR: COSTANZO LECCE – INTER GIACOMELLI LIBERTI – BOTTEGONI IV: ... Leggi la notizia su calcionews24

Gazzetta_it : #Zaniolo, ecco le prime storie da casa su #Instagram: una linguaccia col segno della vittoria #Roma #SerieA… - Gazzetta_it : #Ramsey, #Rabiot, #Can: #Juve, ecco perché sono parametri... a zero - Mov5Stelle : Con 3 milioni delle restituzioni dei nostri portavoce sosteniamo progetti delle scuole che vogliono portare la sost… -