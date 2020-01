Semaforo verde per l’Avellino, ufficiale lo sblocco del mercato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Semaforo verde per il mercato dell’Us Avellino 1912. La conferma è giunta dopo la nota da parte del club irpino: “Us Avellino comunica che in data odierna, a mezzo pec, è stata formalizzata dalla Co.Vi.So.C. la revoca del provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori. A fronte di ciò, seguiranno comunicazioni relative alle operazioni di mercato del club”. L'articolo Semaforo verde per l’Avellino, ufficiale lo sblocco del mercato proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

