‘Sei stato davvero una me*da, vergognati…’: Paolo Bonolis messo alla gogna ad Avanti un altro! [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Polemiche ad Avanti un altro! Non si placano le polemiche intorno ad Avanti un altro!, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornato in onda nel preserale di Canale 5. Il popolo del web non perdona l’iniziativa da parte del conduttore romano nell’affidare il gioco finale, quello in cui si vincono molti soldi, al collega e amico storico Luca Laurenti. Il fattaccio è accaduto la scorsa settimana e, nonostante per molti è ormai un ricordo lontano, certi internauti hanno ancora il dente avvelenato.Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Lo sfogo di un utente contro Paolo Bonolis Il tutto è accaduto qualche giorno fa quando ad Avanti un altro! una giovane concorrente ha raggiunto un primato, ovvero arrivata al gioco finale con 0 euro. Essendo rimasta per l’intera puntata a tu per tu con Paolo Bonolis, quest’ultimo ha avuto la brillante idea di ... Leggi la notizia su kontrokultura

zaiapresidente : ?? Compie 70 anni SuperDino Meneghin, il più grande giocatore di basket che l’Italia abbia mai avuto! Grazie Dino, o… - ClaraPorta4 : RT @CMJuve18: ??#Rabiot a Sky:'In sei mesi sono cambiate tante cose, ora voglio continuare così. Ho dovuto ritrovare la condizione migliore,… - divorex82 : RT @marcellone8: Caro @DaniloToninelli sei stato attaccato da stampa radical chic e da gente che bacia i salami. Noi del #m5s abbiamo sempr… -