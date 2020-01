Segnatevi il Dantedì. Da oggi ci sarà un giorno dedicato all’autore della Divina Commedia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nel 2021 saranno 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Senza di lui, ma anche senza Francesco Petrarca e Giovanni Boccacccio, chissà in che lingua stareste leggendo questo articolo, visto che quando la Divina Commedia è stata scritta la lingua dei testi più diffusi era ancora il latino. Per prepararsi a questo anniversario, il Consiglio dei Ministri ha approvato un giornata dedicata all’autore fiorentino. La proposta è arrivata dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini: «Ogni anno, il 25 marzo si celebrerà il Dantedì. Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali». Come è stata decisa la data del Dantedì Il giorno non è casuale. La giornata del 25 marzo è stata scelta perché fa parte del ventaglio di date che ... Leggi la notizia su open.online

