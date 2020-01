Se William si confonde davanti a una foto da bambino: «Ma sono io o è Charlotte?» (Di venerdì 17 gennaio 2020) È il papà o la figlia? Un curioso aneddoto reale arriva dall’ultimo incontro pubblico a cui ha partecipato il principe William. Il reale, in visita al Khidmat Center di Bradford, è stato accolto da una serie di gadget in suo onore, come i cupcake personalizzati con sopra riprodotte immagini dei Cambridge: lui, Kate Middleton, i tre figli: Charlotte, George e il piccolo Louis. E davanti allo scatto di un bambino, il 37enne si è davvero stupito: «sono io? O quella è Charlotte? Oh mio Dio, Charlotte mi somiglia tantissimo», ha fatto sapere William fissando la foto. In posa in realtà c’era lui, all’età di 10 anni al Buckmore Park Playscape nel 1992. Ma la secondogenita è davvero la sua copia. Non è la prima volta, infatti, che la bambina di quattro anni viene paragonata al padre. Stesso sorriso, stesse pose, identico sguardo. Ma la principessa ricorda tanto anche la ... Leggi la notizia su vanityfair

