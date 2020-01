Scuola: da Milano un piano ‘anti-abbandono’, coinvolgerà 45 istituti italiani (Di venerdì 17 gennaio 2020) Milano, 17 gen. (Adnkronos) – La dispersione scolastica miete le sue vittime soprattutto nel primo biennio delle scuole superiori. Riguarda, secondo le statistiche, il 25-30% degli iscritti agli istituti professionali e il 15% di chi frequenta i licei. I più propensi ad abbandonare i banchi sono i ragazzi di cittadinanza non italiana e gli alunni in condizioni di disagio economico. Il Cidi di Milano ha studiato un progetto per provare a invertire la rotta, che in alcune scuole come l’istituto Comprensivo Maffucci, nel quartiere di Dergano, sta già dando i suoi frutti. ‘Oltre i confini. Una Scuola aperta al territorio’, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è il nome del progetto che sta costruendo in giro per il Paese 45 presidi educativi che aiutino i più giovani a trovare motivazione e acquisire nuove competenze. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

