Scuola: da Milano un piano 'anti-abbandono', coinvolgerà 45 istituti italiani (2) (Di venerdì 17 gennaio 2020) (Adnkronos) – Rinnovare gli arredi è la chiave per stimolare l'apprendimento, non un aspetto secondario. Per questo, il progetto parte dal basso, trasformando le file di banchi in piccoli cerchi, vecchie sedie in sedili ergonomici. In più, non disdegna l'uso di ipad e nuove tecnologie multimediali per coinvolgere più attivamente gli studenti. Dalla Sicilia al Piemonte, i nuovi presidi educativi saranno inaugurati nei prossimi mesi: puntano a raggiungere una platea di 10mila svantaggiati, dopo i 3.100 raggiunti nel primo anno di avvio del progetto (2018/2019), anche con progetti di welfare sociale rivolti alle loro famiglie."Il dato di 1,2 milioni di bambini in povertà educativa fa paura, non si possono costruire così basi solide per il futuro del Paese. In questo caso, il reddito di cittadinanza non basta, bisogna fare un passo in più ed è giusto portare ...

