Scontro sul voto per la Gregoretti. Assist della Casellati a Salvini. Parola alla Giunta per il regolamento del Senato. Dove il Centrodestra può fare martire il Capitano (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’ultimo asso nella manica per confermare la data del 20 gennaio in cui la Giunta per le Immunità è chiamata a votare sul processo a Matteo Salvini le opposizioni lo giocano nell’aula di Palazzo Madama. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia chiedono e ottengono che sia la Giunta per il Regolamento a esprimersi sull’opportunità o meno di far rientrare l’organismo presieduto dall’azzurro Maurizio Gasparri nella sospensione dei lavori del Senato dal 20 al 24, decisa per la campagna elettorale per le Regionali (si vota il 26). Questa mattina la Giunta presieduta dal numero uno del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si riunirà per risolvere un rebus che sta impegnando, da giorni, in un’estenuante battaglia, a colpi di regolamento, maggioranza e opposizione. Non si escludono colpi di scena, dicono i protagonisti, ma sulla carta hanno più possibilità di spuntarla le opposizioni. La ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

