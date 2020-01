Scontro a PiazzaPulita tra Vittorio Sgarbi e Lorenzo Donnoli: “il critico d’arte i miei riferimenti sono Einaudi, De Gasperi i tuoi” la Sardina risponde“Lilliana Sagre” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Vittorio Sgarbi non si è lasciato sfuggire l’occasione di attaccare duramente il movimento delle Sardine. A PiazzaPulita condotta da Corrado Formigli gli ospiti erano il critico d’arte capolista alle regionali in Emilia Romagna nelle fila di Forza Italia e Lorenzo Donnoli uno dei fondatori del Movimento delle Sardine. Vittorio Sgarbi ha subito attaccato Donnoli: “Le sardine sono dichiaratamente un movimento per la sinistra. Sono in soccorso di un partito che non c’è più e hanno avuto consenso”. Il critico d’arte ha poi continuato la sua analisi : “Mi sono simpatiche ma se vai a leggere il loro unico obiettivo è l’odio per Salvini: mentre dici che non vuoi odiare odi lui”, Poi arriva l’affondo di Vittorio Sgarbi: “Non puoi parlare per un partito di sardine. Io penso a Gramsci, a Gobetti, a Einaudi, De Gasperi… Qual è ... Leggi la notizia su baritalianews

