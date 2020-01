Sci alpino, Coppa Europa 2020: super Italia nello slalom di Zell am See. Rossetti prima, Della Mea terza (Di venerdì 17 gennaio 2020) super prestazione della squadra azzurra nello slalom di Coppa Europa di Zell am See. Marta Rossetti, dopo l’ottima apparizione a Flachau, ha conquistato la prima vittoria della carriera nella gara austriaca. Un momento di grandissima forma per la bresciana, che ha mantenuto la leadership dopo aver chiuso al comando anche la prima manche. Secondo posto per la svizzera Elena Stoffel, staccata di 48 centesimi da Rossetti e brava a rimontare tre posizioni nella seconda manche. E’ un podio molto azzurro, perchè in terza posizione chiude Lara Della Mea, che paga un ritardo di 66 centesimi dalla connazionale. Quarta la tedesca Jessica Hilzinger (+1.12), mentre è quinta Martina Peterlini (+1.38), che era seconda al termine della prima manche. Uno slalom, dunque, che lancia segnali molto positivi in ottica futura per l’Italia, che sembra aver trovato finalmente delle atlete che ... Leggi la notizia su oasport

