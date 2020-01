Sci alpino, Coppa del Mondo incertissima: Alexis Pinturault polivalente, Kristoffersen più costante. Kilde e Paris…. (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alexis Pinturault 613, Henrik Kristoffersen 611, Aleksander Kilde 551, Dominik Paris 476. Questa è la classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, una situazione equilibratissima al termine della combinata di Wengen ovvero la diciannovesima gara delle 44 in programma in questa stagione. L’addio di Marcel Hirscher ha livellato la situazione e la battaglia per la Sfera di Cristallo si sta rivelando più appassionante e accesa che mai: era da un decennio abbondante che non eravamo abituati a una sfida così vibrante per il prestigioso trionfo. Il francese è balzato al comando della graduatoria grazie al secondo posto ottenuto oggi sul pendio svizzero ma ha soltanto due punti di vantaggio sul diretto avversario norvegese: il testa a testa si sta rivelando decisamente scoppiettante. Da una parte c’è l’agguerrito transalpino che è un polivalente in grado di ... Leggi la notizia su oasport

