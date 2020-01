Sci alpino, Christof Innerhofer rinuncia alla discesa di Wengen: “Farò il superG di Kitzbuehel” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Christof Innerhofer non disputerà la discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino in programma domani sulla mitica pista del Lauberhorn. L’azzurro era stato eccellente quarto nell’ultima prova cronometrata disputata nella giornata di ieri ma è al rientro da un grave infortunio e ha dunque deciso di rinunciare alla gara, ufficializzando la sua scelta su Instagram: “Sono molto contento delle prove fatte a Wengen. È stato bello sciare di nuovo veloce su questa pista fantastica. Ma visto che voglio ancora gareggiare per tanti anni devo decidere con la testa e non con il cuore e quindi ho deciso di non gareggiare a Wengen per non perdere la posizione nel ranking mondiale: il mio obiettivo sarà di fare il superG a Kitz”. Il 35enne altoatesino ha vinto a Wengen nel 2013 e sta cercando di ritornare ai suoi livelli piano piano, lo rivedremo dunque ... Leggi la notizia su oasport

