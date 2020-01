Scandalo affittopoli, 3600 case della Difesa occupate abusivamente da ex militari, figli e vedove (Di venerdì 17 gennaio 2020) In Italia ci sarebbero più di tremila case della Difesa occupate abusavamente da ex militari, in congedo o in pensione, dai loro figli e vedove, sfruttando i ritardi nei controlli. È quanto emerso in un articolo del Corriere della Sera sugli immobili finito al centro di una inchiesta della Procira di Roma. Gli abusivi godrebbero anche di privilegi relativi ai costi. Leggi la notizia su fanpage

VerdiVeneto : RT @Gazzettino: #difesa, scandalo #affittopoli: 3.600 case occupate senza titolo da parenti di ex militari - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #difesa, scandalo #affittopoli: 3.600 case occupate senza titolo da parenti di ex militari - Gazzettino : #difesa, scandalo #affittopoli: 3.600 case occupate senza titolo da parenti di ex militari -