Sbarca tra i migranti dell'Ong. Marocchino subito arrestato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Mehdi Rahmouni si nascondeva tra i migranti soccorsi dalla Ong spagnola. Sbarcato a Messina, è stato bloccato: due anni fa era stato espulso dall'Italia È attraccata mercoledì pomeriggio a Messina e ha lì fatto Sbarcare i 122 migranti che aveva soccorso nei giorni precedenti in acque internazionali. Un'operazione, quella della nave della Ong spagnola Open Arms, ha creato non poche polemiche. "Come sempre sono fuggiti per diverse ragioni, la fame, guerra, per tentare di trovare una vita migliore. Sono diverse storie ma tutte hanno un punto comune, la violenza brutale in Libia", aveva dichiarato Anabel Montes capo missione di Open Arms. Tra i migranti soccorsi, c'erano due donne in gravidanza, tre famiglie con bambini, neonati e bimbi di pochi anni. Insieme a loro anche Mehdi Rahmouni. Un nome che ai più non dice nulla, ma alle forze dell'ordine era noto. Il ... Leggi la notizia su ilgiornale

