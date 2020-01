Sassuolo, ridotta la squalifica a Berardi: l’attaccante sarà in campo contro il Torino (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo le proteste al termine della partita con il Genoa per il gol dei rossoblù 'viziato' da un presunto fallo, e la successiva squalifica per due giornate, Berardi può tornare in campo già contro i granata. A ridurre la pena al giocatore neroverde, ci ha pensato la Corte Sportiva d'Appello Nazionale accettando il ricorso presentato nei giorni scorsi dal Sassuolo. Leggi la notizia su fanpage

andreatakeapill : RT @SassuoloUS: A seguito del reclamo presentato dal Sassuolo Calcio alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale è stata ridotta ad una giornat… - sportli26181512 : #Sassuolo #SerieA Sassuolo, ridotta la squalifica a Berardi: l’attaccante sarà in campo contro il Torino: Dopo le p… - Toro_News : #Sassuolo: ridotta la squalifica a #Berardi. Domani ci sarà contro il #Torino -