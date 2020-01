Sardine a Bologna, donazione per oltre 70mila euro “per costi e sicurezza” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le Sardine sono pronte a scendere in piazza 8 agosto a Bologna: per l’evento, infatti, avevano lanciato una donazione con l’obbiettivo di recuperare 50 mila euro. L’organizzatore e promotore del movimento, Mattia Santori, ha spiegato che i fondi verranno utilizzati per “coprire i costi e la sicurezza”. In una conferenza, inoltre, Santori aveva dato il grande annuncio del raggiungimento dell’obbiettivo: “In totale abbiamo ricevuto donazioni per 70.645 euro” ha spiegato. Si prospetta un grandissimo evento a livello nazionale. Sardine a Bologna, la donazione “Tra il 23 dicembre e il 16 gennaio abbiamo effettuato 24 giorni di raccolta effettiva – ha spiegato Mattia Santori -, con una media di 126 donazioni al giorno. E ognuna di queste è stata mediamente di 23 euro”. Il risultato ha sorpreso particolarmente tanto gli ... Leggi la notizia su notizie

