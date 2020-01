Sant’Antuono Awards, per chi diffonde il valore della pizza napoletana: premiata anche Fanpage.it (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nell'ambito della Giornata cittadina del pizzaiuolo napoletano che si celebra oggi, 17 gennaio, nascono i "Sant'Antuono Awards", premi per chi diffonde il valore culturale della pizza napoletana, voluti dall'associazione Verace pizza napoletana e patrocinati dalla Fondazione Univerde. Tra i premiati anche Fanpage.it, per il sostegno alla proclamazione dell'arte del pizzaiuolo napoletano come patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Leggi la notizia su fanpage

