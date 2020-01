Sanremo, Nicola Savino si difende dalle accuse di Elisabetta Gregoraci: "Non discrimino tra destra e sinistra" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nicola Savino si difende dalle accuse di Elisabetta Gregoraci che in un post pubblicato sul suo profilo Instagram denunciava la sua esclusione da L'altro festival, il dopofestival di Sanremo, per "volontà di Savino", appunto. "Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino" ha dett Leggi la notizia su liberoquotidiano

