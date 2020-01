Sanremo, la moglie di Amadeus inviata de La vita in diretta: "Sarà una sfida" - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Francesca Galici Giovanna Civitillo Sarà una delle inviate de La vita in diretta per il festival di Sanremo; la moglie di Amadeus pronta alla sfida nonostante le polemiche sul marito Il cast de La vita in diretta si arricchisce di un nuovo elemento per garantire la copertura del festival di Sanremo durante la kermesse. inviata d'eccezione del programma di Alberto Matano e Lorella Cuccarini Sarà Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. L'intera produzione del programma pomeridiano di Rai Uno nei prossimi giorni si trasferirà sulla Riviera dei Fiori per parlare in modo approfondito ed esclusivo dei principali fatti ed episodi legati al Festival. Per dare un tocco un più e creare un legame maggiore tra La vita in diretta e Sanremo, è stato deciso di arruolare la first lady del Festival. È così che è stata ribattezzata Giovanna Civitillo, già in Riviera insieme a suo marito. "Non ... Leggi la notizia su ilgiornale

