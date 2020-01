Sanremo, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo difende il marito dalle accuse di sessismo, ma viene subissata di critiche sui social (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sanremo, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo difende il marito sui social Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, interviene sui social per difendere il marito dopo le polemiche che lo hanno coinvolto in seguito ad alcune frasi, considerate sessiste, pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020. L’ex ballerina (qui il suo profilo) de L’eredità ha scelto il profilo Instagram, social che gestisce insieme al marito, per prendere le difese del marito con le seguenti parole: “A volte ‘un passo avanti’, A volte ‘un passo indietro’ Spesso Accanto, ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE. Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io!”. Le parole della moglie di Amadeus, che fanno riferimento proprio alle frasi ... Leggi la notizia su tpi

Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita i... - repubblica : Sanremo: Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, inviata a 'La vita in diretta' [aggiornamento delle 14:42] -