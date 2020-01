Sanremo, Heather Parisi attacca Amadeus per le frasi sessiste: "Razza di idiota, siamo nel 2020" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Heather Parisi, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca Amadeus dopo le frasi che ha pronunciato in conferenza stampa su Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Il conduttore del Festival di Sanremo, presentandola come una delle donne che lo accompagneranno sul palco d Leggi la notizia su liberoquotidiano

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - SimoniManoli : RT @saveriolakadima: L'unico che ora dovrebbe fare un passo indietro, dopo dichiarazioni simili, è #Amadeus. Le donne non sono esseri umani… - Nonnadinano : RT @saveriolakadima: L'unico che ora dovrebbe fare un passo indietro, dopo dichiarazioni simili, è #Amadeus. Le donne non sono esseri umani… -