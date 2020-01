Sanremo, ecco perché la frase di Amadeus su Francesca Sofia Novello non è sessista (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sanremo, ecco perché la frase di Amadeus su Francesca Sofia Novello non è sessista Una polemica piuttosto pretestuosa ed eccessiva, considerate quelle che erano le reali intenzioni del suo protagonista. Nelle ultime ore la gogna mediatica ha travolto Amadeus, presentatore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, per alcune frasi pronunciate nella conferenza stampa di presentazione nei confronti di Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, oltre che una delle co-conduttrici di questa settantesima edizione. L’uscita di Amadeus può essere considerata senz’altro infelice, le parole da lui usate poco azzeccate, ma parlare addirittura di sessismo o maschilismo appare dal nostro punto di vista eccessivo. Per il semplice fatto che quelle non erano le sue idee e intenzioni. Un fraintendimento, frutto senz’altro di alcune uscite rivedibili, ma a cui è ... Leggi la notizia su tpi

chiaragribaudo : Il Festival di Sanremo compie 70 anni e #Amadeus ha deciso di riportarlo al 1950. Per lui una co-conduttrice è meri… - SabrinaSalerno : Visto questa immagine? Ecco...io sono l’esatto contrario...un’iper attiva che raramente riesce a rilassarsi.… - cocchi2a : RT @lvoir: Pagare le tasse per avere un Servizio pubblico che promuove il modello femminile della ragazza bella e zitta, non era accettabi… -