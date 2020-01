Sanremo 2020, Nicola Savino risponde a Elisabetta Gregoraci: “Mai parlato di destra e sinistra. Sono avvilito”. Amadeus: “Sull’AltroFestival decide Nicola” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Apro e chiudo parentesi. Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra, anzi è amico di Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito”, a Deejay Chiama Italia arriva la replica di Nicola Savino. La polemica l’aveva scatenata con un post su Instagram la conduttrice calabrese che aveva accusato Savino di averla esclusa per motivi politici dall’AltroFestival, il nuovo DopoFestival che quest’anno andrà in onda su RaiPlay. Queste le sue parole: “Cari amici e care amiche di Instagram, a malincuore, vi informo che ho appena saputo ‘a cose fatte’, che non farò parte del cast de ‘L’Altro festival’ così come annunciato dai media e come da ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

