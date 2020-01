Sanremo 2020, Nicola Savino parla della Gregoraci: la sua verità (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo le accuse al vetriolo che Elisabetta Gregoraci ha postato su Instagram, Nicola Savino ha replicato allo sfogo della conduttrice smentendo categoricamente ogni sua accusa. Anche Amadeus è accorso in suo aiuto commentando la vicenda. Nicola Savino e Elisabetta Gregoraci Con uno sfogo al vetriolo attraverso i social Elisabetta Gregoraci aveva rivelato che all’ultimo sarebbe stata “esclusa” da L’Altro Festival, lo show condotto da Nicola Savino che andrà in onda ogni sera dopo Sanremo. La conduttrice aveva anche dichiarato che sarebbe stato proprio Savino a escluderla, adducendo come spiegazione il fatto che l’ex marito della conduttrice (Flavio Briatore) simpatizzasse per la destra politica. Nicola Savino ha replicato alle accuse della conduttrice e ha rivelato che l’avrebbe chiamata per rincuorarla della sua mancata partecipazione allo show: ... Leggi la notizia su notizie

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - repubblica : Imen Jane: 'Boicotto Sanremo perché le donne non sono panda da mettere in un recinto' - trash_italiano : #Sanremo2020: anche Myss Keta contro il discorso di Amadeus -