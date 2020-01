Sanremo 2020, la moglie di Amadeus replica alle accuse – VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ancora polemiche su Sanremo 2020, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo replica alle accuse sul profilo Instagram condiviso. Fanno ancora discutere le parole di Amadeus sulla presenza di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che farà parte del folto cast di donne che si alterneranno ogni sera sul palco dell’Ariston. Il conduttore e direttore … L'articolo Sanremo 2020, la moglie di Amadeus replica alle accuse – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - repubblica : Imen Jane: 'Boicotto Sanremo perché le donne non sono panda da mettere in un recinto' - trash_italiano : #Sanremo2020: anche Myss Keta contro il discorso di Amadeus -