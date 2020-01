Sanremo 2020, la moglie di Amadeus è avanti: sarà inviata de La vita in diretta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, parteciperà a Sanremo 2020 come inviata molto speciale della trasmissione di Rai 1 'La vita in diretta'. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, parteciperà a Sanremo 2020: la showgirl sarà l'inviata della trasmissione 'La vita in diretta, e c'e' già chi sui social critica la scelta tacciandola di nepotismo. Giovanna Civitillo sarà a Sanremo dal 4 all'8 febbraio ma non affiancherà il marito sul palco. 'La vita in diretta' la trasmissione che copre la fascia pomeridiana di RAI 1, ha deciso di trasferirsi per una settimana nella città ligure, per dare tutta la copertura possibile alla kermesse. Insieme ai conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini ci sarà anche la moglie di Amadeus in veste di inviata speciale. La ... Leggi la notizia su movieplayer

