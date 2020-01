Sanremo 2020: Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, sarà inviata a La Vita In Diretta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giovanna Civitillo sbarca a Sanremo, le polemiche possono essere frenate sul nascere: non affiancherà Amadeus sul palco dell’Artiston, dove, come avvenuto per gli altri partner, potrebbe accomodarsi in prima fila durante le cinque serate. Per l’ex volto de L’Eredità ci sarà un altro impegno, sarà infatti inviata speciale de La Vita in Diretta. La notizia era stata anticipata nelle scorse settimane dal sito Dagospia e trova ora l’ufficialità. “Amadeus non mi ha inVitata a Sanremo, avete visto le donne del Festival? Io gelosa? Noooo, assolutamente noooo“, ha scherzato in studio con i conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Da qui l’invito come “agente all’Havana” e l’entusiasmo della moglie del direttore artistico del Festival: “Sono contentissima, vengo con voi… sarà una sfida.” La Civitillo è da ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

