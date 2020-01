Sanremo 2020, frasi sessiste di Amadeus. Claudia Gerini: “È inaccettabile!” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sanremo 2020, Claudia Gerini contro le frasi sessiste di Amadeus: “Tutto ciò è inaccettabile!” La frase di Amadeus detta alla conferenza stampa di Sanremo 2020 per la presentazione di una delle sue “vallette, ovvero Francesca Sofia Novello, sta facendo discutere ancora il web, che si è diviso in due fazioni: quelli che difendono il padrone di casa del Festival di Sanremo 70 e quelli che invece lo accusano di aver pronunciato frasi sessiste. Tra queste, c’è anche l’attrice Claudia Gerini, che con un lungo post su Instagram ha scritto… “Come si fa nel 2020 a dire in una conferenza stampa di un evento così popolare e seguito, una frase così sessista, così retrograda, così sbagliata? Tutto ciò è inaccettabile.” Insomma, un duro attacco quello di Claudia Gerini contro Amadeus e le sue frasi sessiste. Presentando la Novello, infatti, il ... Leggi la notizia su lanostratv

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - repubblica : Imen Jane: 'Boicotto Sanremo perché le donne non sono panda da mettere in un recinto' - trash_italiano : #Sanremo2020: anche Myss Keta contro il discorso di Amadeus -