Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello difende Amadeus: "Non è il passo avanti o indietro a garantire il ruolo della donna" (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Purtroppo non credo che sia il passo avanti o indietro ad assicurare e a garantire il ruolo della donna”. A dirlo è Francesca Sofia Novello, modella fidanzata di Valentino Rossi tra le protagoniste di Sanremo 2020, che commenta così la polemica suscitata dalle affermazioni che Amadeus le ha rivolto durante la conferenza stampa di presentazione del Festival.“Mi fa ridere tutto questo tam tam, però fa parte del gioco. Il Sanremo che ha immaginato Amadeus - sottolinea all’Ansa - è incentrato sulla valorizzazione delle donne in tutte le diverse sfumature e sfaccettature”. Questo il pensiero della modella 25enne, che Amadeus ha spiegato di aver scelto “per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro”. Affermazioni che hanno incendiato i social e suscitato accuse ... Leggi la notizia su huffingtonpost

