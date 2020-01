Sanremo 2020, caso Amadeus: la risposta della moglie – FOTO (Di venerdì 17 gennaio 2020) A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo è scoppiato il caso Amadeus: la risposta social della moglie Non c’è un Sanremo che si rispetti che non sia condito da qualche polemica. Anche quest’anno il copione sembra non essere cambiato e addirittura qualche settimana prima è scoppiato il “caso Amadeus“. Il noto conduttore televisivo, che … L'articolo Sanremo 2020, caso Amadeus: la risposta della moglie – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» - repubblica : Imen Jane: 'Boicotto Sanremo perché le donne non sono panda da mettere in un recinto' -