Sanremo 2020 | Amadeus nella bufera per le frasi sessiste in conferenza stampa FOTO

Manca davvero pochissimo all'inizio del Festival di Sanremo 2020 e il conduttore Amadeus è già finito al centro di una bufera. In occasione della conferenza stampa, infatti, ha pronunciato delle frasi, che molti hanno definito fortemente sessiste. Nel caso specifico, il presentatore ha alluso al fatto che le donne, specie nel campo della televisione, dovessero restare un passo indietro rispetto agli uomini. Sul web, ovviamente, si è scatenata la bufera e Amadeus non ha esitato a rispondere con una velata frecciatina. La frase sessista di Amadeus in conferenza stampa Fervono le polemiche a seguito della conferenza stampa sul Festival della canzone italiana. Il conduttore Amadeus, infatti, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha commentato le vallette che prenderanno parte a Sanremo 2020. Nel momento in cui ha parlato di Francesca Sofia Novello, però, è scoppiato il caos.

repubblica : Imen Jane: 'Boicotto Sanremo perché le donne non sono panda da mettere in un recinto' - trash_italiano : #Sanremo2020: anche Myss Keta contro il discorso di Amadeus - Agenzia_Ansa : #Sanremo, Amadeus: 'Frasi sessiste? Frainteso, mi spiace' #Sanremo2020 #ANSA -