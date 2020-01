Samantha Fox, la foto dell’icona anni ’80 fa impazzire i fan (Di venerdì 17 gennaio 2020) La cantante e diva anni ’80 Samantha Fox ha pubblicato uno scatto su Instagram, che dimostra come la sua bellezza non sia cambiata di una virgola in questi anni. Oggi 54enne, Samantha Fox continua a calcare i palchi e richiamare fan in tutto il mondo. Modella e icona di bellezza degli anni ’80 Era il 1986 e il mondo cantava sulle note di Touch me (I want to feel your body). La canzone ancora oggi è riconosciuta e in parecchie playlist, indicata come tra i brani più rappresentativi degli anni ’80. A quel punto, però, Samantha Fox era già una celebrità. Gran parte si deve alla sua carriera da modella, esplosa soprattutto grazie alla celebre pagina 3 del Sun. La allora 16enne Samantha apparve in Senza veli nella pagina del tabloid britannico e da allora il suo nome circolò ovunque.Merito della sua musica, certo, ma anche degli scatti che la fecero eleggere come icona di bellezza. Vinse ... Leggi la notizia su thesocialpost

CerboFausto : RT @goldrake__: Buongiorno!! Samantha Fox #anni80 #anni70 #samanthafox - zazoomblog : Samantha Fox a 53 anni è ancora in splendida forma - #Samantha #ancora #splendida #forma - giuuk : Samantha Fox in vacanza in Thailandia: ecco come è oggi l’icona degli anni ‘80 -