Salvo Veneziano torna sui social dopo la squalifica: “È stato solo un gesto goliardico” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Salvo Veneziano dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip è tornato attivo sui social, ecco cosa ha scritto su Instagram Si torna a parlare di Salvo Veneziano, ex gieffino dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da pochi giorni Veneziano è stato squalificato dal reality a causa di alcune sue frasi ritenute sessiste e violente nei confronti delle donne. Nel corso della terza puntata Veneziano è tornato nella casa per cercare di giustificare il suo atteggiamento, ha poi chiesto scusa a tutti in diretta. Poche ore fa Salvo Veneziano è tornato su Instagram e ha postato il suo primo post dopo la squalifica al Grande Fratello Vip. Ancora una volta ha provato a giustificarsi dicendo: “Non ho ucciso nessuno, non penso di aver fatto male a qualcuno fisicamente, ma chiedo scusa ugualmente per le mie affermazioni poco colorite. È stato ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

