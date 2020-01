Salvo Veneziano si difende dalle accuse: “Parole di cuore e amore” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Salvo Veneziano parla a Striscia la Notizia dopo i commenti sessisti pronunciati dentro la Casa del Grande Fratello Vip 4 Nemmeno la scusa dell’inesperienza copre Salvo Veneziano, concorrente squalificato negli scorsi giorni per delle frasi sessiste. L’ex gieffino ha dovuto lasciare il reality di Alfonso Signorini a causa di alcune espressioni poco signorili nel commentare la sensualità dell’influencer Elisa De Panicis. Il che stranisce: ormai non è più giovanissimo e, punto secondo, già in passato Salvo Veneziano partecipò, peraltro con successo, al programma. Precisamente durante la prima edizione, quando rimasto tutti e 99 i giorni, concluse il percorso da secondo classificato. Una macchia pesante Altri tempi. E purtroppo l’infelice disavventura rischia di offuscare il buon ricordo di vent’anni fa. Mandato dentro lo show, in compagnia di Salvo Veneziano hanno varcato la celeberrima ... Leggi la notizia su kontrokultura

