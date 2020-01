Salvo Veneziano rompe il silenzio: "Il mio un gesto goliardico" - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Serena Granato Riattivandosi sui social, Salvo Veneziano ha rotto il silenzio sulla sua squalifica dal gioco del Grande Fratello Vip 4 Da giorni fa discutere molto, in particolare sui social, la squalifica di Salvo Veneziano dal gioco del Grande fratello vip. Nella terza diretta del rinnovato reality, condotto quest'anno da Alfonso Signorini su Canale 5, l'ormai ex highlander ha porto le sue scuse al pubblico. E l'ultimo gesto televisivo di Salvo è giunto in risposta a chi lo accusava di aver pronunciato parole "misogine" nella Casa. Nello specifico, aveva dichiarato che se fosse single mollerebbe un ceffone alla sexy Elisa De Panicis, per spezzarle la colonna vertebrale e berne le ossa. E non solo. Perché, in un altro intervento registrato al Gf, aveva speso delle parole crude anche sul conto di Paola Di Benedetto, riportando che le "staccherebbe la pelle". In occasione ... Leggi la notizia su ilgiornale

