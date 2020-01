Salvo Veneziano parla su Instagram dopo la squalifica (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’ex concorrente del GF, squalificato dopo appena una settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, ha voluto ribadire le sue scuse. Su Instragram Salvo Veneziano ha però sottolineato: “È stato un gesto goliardico”. C’è chi lo ha definito un eccesso di esuberanza, c’è chi lo ha definito un atteggiamento superficiale. Lo stesso Salvo ha commentato quelle frasi pronunciate in riferimento ad Elisa De Panicis dichiarando: “Sono stato -lasciatemi passare il termine- un cog***ne“. Il post di Salvo Veneziano Salvo riconosce l’errore, ma spiega anche di averlo fatto senza malizia. Nel post pubblicato su Instagram l’ex gieffino parla di gesto goliardico. “Non ho ucciso nessuno,non penso di aver fatto male a qualcuno fisicamente, ma chiedo scusa ugualmente per le mie affermazioni poco colorite. È STATO SOLO UN GESTO GOLIARDICO” scrive nella didascalia che accompagna ... Leggi la notizia su thesocialpost

