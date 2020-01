Salvo Veneziano, dopo la squalifica la frase sibillina: “Sarò l’agnello sacrificale, poi capirete” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Salvo Veneziano è stato squalificato dal 'Grande Fratello Vip 2020' dopo le frasi sessiste su Elisa De Panicis. In queste ore, è intervenuto sui social per ringraziare la moglie Giusy Merendino e i fan che gli stanno manifestando il loro supporto. Ha concluso con una frase sibillina e ha aggiunto: "Più avanti capirete il motivo di questa frase". Leggi la notizia su fanpage

