Salvini prende in giro un ragazzo dislessico con un video, la vittima risponde: “Sono gay e conosco il bullismo, lo querelo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Al peggio non c’è mai fine e questo ce lo dimostra quotidianamente Matteo Salvini. Ieri il segretario del carroccio ha pubblicato un video montato ad arte per ridicolizzare un ragazzo dislessico, Sergio Echamanov, che lo stava contestando durante una manifestazione delle Sardine in Emilia Romagna. Il food blogger sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto! Il 26 gennaio vota Lega”. Sul caso è intervenuto anche Nicola Zingaretti: “Non c’è maggiore violenza che prendere in giro una persona per quello che è o che esprime. Dietro i falsi sorrisi e le bevute in compagnia riemerge un’anima violenta che ha come radice l’odio e l’intolleranza. Fermeremo questa deriva. A Sergio mando un abbraccio forte, ... Leggi la notizia su bitchyf

