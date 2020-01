Salvini e Meloni: un posto d’onore al convegno mondiale delle destre ultra-conservatrici di Roma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Salvini e Meloni al convegno mondiale delle destre a Roma “Dio, onore, nazione: il presidente Ronald Reagan, papa Giovanni Paolo II e la libertà delle nazioni: una conferenza nazionale sul conservatorismo”. Questa è la presentazione della conferenza che si terrà a Roma il prossimo 4 febbraio e che vuole riunire in quella data il meglio del conservatorismo mondiale. Il convegno dal titolo “National Conservatism“, promosso in primo luogo dal think tank conservatore con base in Olanda Edmund Burke Foundation si terrà al Grand Hotel Plaza. Tra i relatori italiani due nomi di spicco: Matteo Salvini e Giorgia Meloni, a dialogo con il primo ministro ungherese Viktor Orban e Marion Marechal, la nipote di Marine Le Pen leader dell’area più conservatrice del Front National. Al tavolo anche l’americano Newt Gingrich, l’uomo che ha guidato i repubblicani ... Leggi la notizia su tpi

