Salute, via al nuovo protocollo per l’ipnosi nella cardiologia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Milano, 17 gen. (askanews) – Usare l’ipnosi come terapia analgesica aggiuntiva nei pazienti cardiologici sottoposti a procedure di elettrofisiologia ed emodinamica quali ablazioni, studi elettrofisiologici e impianti di pacemaker e defibrillatori. Il nuovo protocollo di cura è stato presentato a Milano nel corso dell’evento “Ipnosi e cardiologia Interventistica”. Marco Scaglione, direttore del reparto di cardiologia dell’ospedale Cardinal Massai di Asti: “Abbiamo voluto presentare l’esperienza dell’utilizzo dell’ipnosi nella cardiologia interventistica. Non parliamo di interventi a cuore aperto, parliamo di cateterismi cardiaci per via percutanea, come possono essere le ablazioni e gli impianti di pacemaker. L’ipnosi ci ha permesso di essere una terapia aggiuntiva alla terapia farmacologia analgesica e ci ha permesso di ... Leggi la notizia su notizie

