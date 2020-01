Salerno, parte “Spremuta Solidale”, la filiera pulita delle arance senza sfruttamento (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il 19 Gennaio parte anche a Salerno l’iniziativa “Spremuta solidale, dalla Piana del Sele a Rosarno”. Presso la Casa del Popolo a partire dalle ore 19, in via Giulio Pomponio Leto 26, in zona Fratte non solo si discuterà di vecchie e nuove forme di sfruttamento del lavoro bracciantile ma sarà l’occasione per rilanciare la campagna “Io sto con Sos Rosarno”. Da tempo infatti in tutta Italia, le case del popolo di Potere al Popolo sono impegnate nella vendita delle arance di Rosarno con l’obiettivo chiaro di sostenere un progetto innovativo nel campo dell’agricoltura, libero da sfruttamento e in contrasto con le dinamiche del caporalato e della malavita organizzata. Attualmente sono circa 15 mila i chili di arance vendute. Durante la serata, infatti, sarà possibile fare un’ulteriore donazione a Sos ... Leggi la notizia su anteprima24

