Salerno, Bando Volontari per la Protezione Civile: ecco come presentare la domanda (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoC’è tempo fino alle ore 14 del 28 febbraio per partecipare al Bando attraverso il quale il Comune di Salerno cerca Volontari da inserire nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e gestione dell’emergenza. Oggi il sindaco Napoli ha presentato l’avviso pubblico che riguarda cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto 18 anni e non superato i 65. Ai Volontari non sarà corrisposta alcuna retribuzione ma saranno garantite la copertura assicurativa e il mantenimento del posto di lavoro. Gli interessati dovranno presentare domanda redatta su carta semplice in conformità al modello disponibile sul sito www.comune.Salerno.it o presso l’Ufficio Protezione Civile del Comune di Salerno sito in Via Dei Carrari n°27. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’ Ufficio Protocollo del Comune o del Comando Polizia Municipale e Protezione Civile , oppure ... Leggi la notizia su anteprima24

salernonotizie : Salerno: presentazione bando Protezione Civile, iscrizione volontari - WeCanJob : @UniSalerno bando per 10 incarichi brevi a laureati in #Lingue #Filologiamoderna #Fisica #Matematica ?? - nicomanetta1 : Salerno, bando taxi: pubblicato elenco degli ammessi - Ottopagine #taxi #NoUber -