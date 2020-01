Russia, 13enne resta incinta: il presunto padre ha 10 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una 13enne è rimasta incinta di un bambino di 10 anni in Russia, nel territorio di Krasnoyarsk, città della Siberia centrale. Stando a quanto riportato dall’emittente televisiva locale TBK i due bambini sarebbero compagni di giochi fin da quando erano molto piccoli ma frequenterebbero due diverse scuole della città siberiana. Attualmente la 13enne starebbe pensando di portare avanti la gravidanza supportata dalla propria famiglia. Al momento tuttavia, la polizia russa ha avviato delle indagini per andare a fondo della vicenda, non ritenendo plausibile che il padre possa essere il bambino decenne. “Il 13 gennaio 2020 abbiamo ha ricevuto informazioni dai medici dell’istituto sanitario statale Budget KB 51 della città di Zheleznogorsk sul fatto che una studentessa di 13 anni era rimasta incinta. Il comitato investigativo della Federazione Russa per il Territorio di Krasnoyarsk ... Leggi la notizia su tpi

